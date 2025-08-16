Силы ПВО России за ночь сбили 29 украинских БПЛА над регионами РФ

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 34 0

Атаке подверглись Брянская, Курская и другие области.

Силы ПВО России за ночь сбили 29 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшую ночь уничтожили 29 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 00.00 до 03.30 мск 16 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА. — Прим.ред.)», — проинформировало ведомство.

По данным Минобороны, ВСУ пытались атаковать пять регионов РФ. Над Ростовской областью было уничтожено десять БПЛА. На один дрон меньше — девять — силы ПВО РФ перехватили в воздушном пространстве Ставропольского края.

Еще четыре вражеских беспилотника сбили над Курской областью и по одному БПЛА — в небе над Белгородской и Брянской областями, а также в Краснодарском крае. Помимо этого, ВСУ запустили три дрона в сторону Азовского моря. Все цели были успешно перехвачены и уничтожены.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Татарстане отразили атаку киевских дронов. Украинские боевики пытались навредить промышленным объектам региона. О пострадавших информации не поступало.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

