В Волгограде в результате атаки БПЛА произошло возгорание кровли больницы

Кровля здания больницы загорелась в Волгограде в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа, сообщил губернатор региона. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров в Telegram-канале.

В настоящий момент тушением возгорания занимаются пожарные службы. Возгорание также произошло на территории нефтеперерабатывающего завода.

По имеющимся данным, пострадавших в инциденте нет. Уточнялось, что пациентам медицинского учреждения оказывают плановую помощь в условиях других отделений.

При этом силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область.

Ранее 5-tv.ru писал, что силами ПВО за ночь было уничтожено 23 украинских беспилотника.

На российские регионы регулярно совершаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

