В Волгограде в результате атаки БПЛА произошло возгорание кровли больницы
По предварительным данным, пострадавших нет.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Кровля здания больницы загорелась в Волгограде в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа, сообщил губернатор региона. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров в Telegram-канале.
В настоящий момент тушением возгорания занимаются пожарные службы. Возгорание также произошло на территории нефтеперерабатывающего завода.
По имеющимся данным, пострадавших в инциденте нет. Уточнялось, что пациентам медицинского учреждения оказывают плановую помощь в условиях других отделений.
При этом силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область.
Ранее 5-tv.ru писал, что силами ПВО за ночь было уничтожено 23 украинских беспилотника.
На российские регионы регулярно совершаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 19 авг
- Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских дрона над регионами России
- 17 авг
- Двое мужчин пострадали при атаке украинского беспилотника под Рыльском
- 17 авг
- Силы ПВО России за ночь сбили 46 украинских дронов над регионами РФ
- 16 авг
- Мужчина с сыном погибли при атаке беспилотников ВСУ в Курской области
- 16 авг
- Силы ПВО России за ночь сбили 29 украинских БПЛА над регионами РФ
- 15 авг
- Обломки беспилотника ВСУ попали в жилую многоэтажку в Белгороде
- 15 авг
- Обломки беспилотника ВСУ повредили судно в порту Оля в Астраханской области
- 15 авг
- Силы ПВО России за три часа сбили 14 украинских беспилотников
- 15 авг
- Силы ПВО России за ночь сбили 53 украинских беспилотника в регионах страны
- 15 авг
- Опубликованы кадры последствий атаки дронов ВСУ на жилую многоэтажку в Курске
Читайте также
68%
Нашли ошибку?