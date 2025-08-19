Разведка выявила позиции противника в лесистой местности.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35м поразил живую силу противника и бронированную технику ВСУ расположенную в лесистой местности в зоне проведения специальной военной операции.
Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.
«Сегодня отработали по двум целям на различных направлениях, получили новую задачу находясь уже в воздухе. Погода нас не пугала, что техника, что летный состав жаркую температуру выдерживаем. И по расчетам топлива на ударную силу нам хватало. Уже после возвращения нам довели, ракеты легли точно в цель, задача выполнена в полном объеме. Победа будет за нами», — рассказал летчик Ми-35м с позывным «Карат».
После применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
По докладам авиановодчика личный состав ВСУ был уничтожен.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
