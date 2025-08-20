На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3
Подземный толчок произошел в Тихом океане.
У восточного побережья Камчатки сейсмологи зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 5,3. Об этом стало известно из сообщения камчатского филиала Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале.
Зафиксирован подземный толчок был в Тихом океане. По камчатскому времени это произошло в 13:37, по московскому — в 04:37.
«Координаты: 52.3251 северной широты, 161.1586 восточной долготы. Магнитуда: 5.3», — передали ученые данные мониторинга.
Также уточнялось, что эпицентр сейсмического события находился в акватории, в 191 километре от города Петропавловск-Камчатский. Сам же очаг стихии располагался на глубине 39,5 километра.
По информации сейсмологов, в населенных пунктах землетрясение не побеспокоило жителей. За текущие сутки эти подземные толчки магнитудой от 5 стали уже третьими.
Ранее 5-tv.ru писал, что извержение вулкана Ключевской прекратилось на Камчатке. До этого он активизировался после очередного землетрясения 30 июля. Многим жителям тогда пришлось покинуть свои квартиры из-за того, что дрожали стены.
