За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 42 украинских беспилотника

Дроны ВСУ атаковали девять регионов РФ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили 42 украинских дрона над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи 20 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа», — проинформировало ведомство.
Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали девять регионов России. Больше всего дронов было направлено на Воронежскую область — 14 аппаратов. Над Тамбовской областью сбили восемь БПЛА, над Курской — семь, а над Ростовской — пять. По два беспилотника перехватили в Брянской, Орловской и Смоленской областях. И по одному дрону уничтожили в небе над Липецкой областью и Краснодарским краем.
Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Волгограде в результате атаки БПЛА произошло возгорание кровли больницы.
