В Москве и Подмосковье выпала четверть месячной нормы осадков

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Непогода в столице задержится до конца недели.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Погода

В московском регионе местами выпало больше четверти месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды Михаил Леус.

Дожди прошли неравномерно: если на юге и востоке области обошлось вовсе без капли, то на северо-западе Подмосковья ливни оказались сильными и локально напоминали настоящие тропические.

По мере продвижения фронтального раздела на запад ночью осадки продолжатся. В этот раз они затронут уже южные и восточные районы, которые в середине дня избежали непогоды.

Любопытно, что первоначальные прогнозы не предполагали дождей в середине недели. Синоптики ожидали, что атмосферные фронты принесут осадки лишь в четверг и пятницу, 21 и 22 августа. До этого момента, по их расчетам, погода в Москве должна была оставаться относительно сухой.

Однако ситуация изменилась: вместе с холодным фронтом уже в четверг в регион придут продолжительные дожди. Температура воздуха понизится. Атмосферные процессы будут сопровождаться вероятными грозами.

Тема:
Погода
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

