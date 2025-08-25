Задержан врио замгубернатора Курской области Базаров

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Действия правоохранителей связаны с обстоятельствами, которые произошли на предыдущем месте работы чиновника.

Врио замгубернатора Курской области Базаров БЫЛ ЗАДЕРЖАН

Фото: ВКонтакте/Владимир Базаров/bazarov_vv

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров был задержан. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в ходе заседания правительства области.

«У нас задержан временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Владимир Васильевич Базаров. В настоящий момент проходят следственные действия», — поделился он.

По словам Хинштейна, задержание связано с обстоятельствами, которые произошли на предыдущем месте работы Базарова. Глава региона напомнил, что до поста в правительстве Курской области тот около пяти лет работал заместителем губернатора по строительству и транспорту Белгородской области.

Базаров также с 2016 до ноября 2020 года занимал пост вице-губернатор Севастополя. Он курировал департаменты городского хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры, сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Хинштейн назвал суммы выплат пострадавшим в результате атаки дронов ВСУ жителям Курска.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Курская область
24 авг
МАГАТЭ получило информацию о возгорании на Курской АЭС после падения дрона ВСУ
22 авг
Правительство готовит программу восстановления пострадавших приграничных регионов России
21 авг
Ким Чен Ын принял участвовавших в освобождении Курской области военных
19 авг
Правительство РФ направит более 200 миллионов рублей в Белгород и Курск
17 авг
МИД сообщил о равнодушии ЮНЕСКО к разрушениям культурного наследия в Курской области
17 авг
Двое мужчин пострадали при атаке украинского беспилотника под Рыльском
16 авг
Мужчина с сыном погибли при атаке беспилотников ВСУ в Курской области
15 авг
Опубликованы кадры последствий атаки дронов ВСУ на жилую многоэтажку в Курске
15 авг
Увеличилось число пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на многоэтажку в Курске
15 авг
Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ на жилую многоэтажку в Курске
+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
К тарологу или все же к астрологу: как связаны эти практики и в чем отлич...

Последние новости

9:51
«Закрыть рот»: Гаврилов высказался о частом появлении жены Андреасяна в его фильмах
9:40
«Огромный потенциал»: как проходит Московская международная неделя кино
9:34
Задержан врио замгубернатора Курской области Базаров
9:31
Зоя Бербер дала совет по продлению молодости: «Я раз в десятилетие рожаю детей»
9:12
Десятки туристов обратились с претензиями к компании Fun& Sun в Петербурге
9:11
К тарологу или все же к астрологу: как связаны эти практики и в чем отличие

Сейчас читают

Рудковская рассказала о семейной мечте: «Хотим делать красивые завтраки»
Любовь и смерть на высоте 7 тысяч метров: история альпинистки Натальи Наговицыной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025