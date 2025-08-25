Задержан врио замгубернатора Курской области Базаров

Действия правоохранителей связаны с обстоятельствами, которые произошли на предыдущем месте работы чиновника.
Фото: ВКонтакте/Владимир Базаров/bazarov_vv
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров был задержан. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в ходе заседания правительства области.
«У нас задержан временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Владимир Васильевич Базаров. В настоящий момент проходят следственные действия», — поделился он.
По словам Хинштейна, задержание связано с обстоятельствами, которые произошли на предыдущем месте работы Базарова. Глава региона напомнил, что до поста в правительстве Курской области тот около пяти лет работал заместителем губернатора по строительству и транспорту Белгородской области.
Базаров также с 2016 до ноября 2020 года занимал пост вице-губернатор Севастополя. Он курировал департаменты городского хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры, сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Хинштейн назвал суммы выплат пострадавшим в результате атаки дронов ВСУ жителям Курска.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 24 авг
- МАГАТЭ получило информацию о возгорании на Курской АЭС после падения дрона ВСУ
- 22 авг
- Правительство готовит программу восстановления пострадавших приграничных регионов России
- 21 авг
- Ким Чен Ын принял участвовавших в освобождении Курской области военных
- 19 авг
- Правительство РФ направит более 200 миллионов рублей в Белгород и Курск
- 17 авг
- МИД сообщил о равнодушии ЮНЕСКО к разрушениям культурного наследия в Курской области
- 17 авг
- Двое мужчин пострадали при атаке украинского беспилотника под Рыльском
- 16 авг
- Мужчина с сыном погибли при атаке беспилотников ВСУ в Курской области
- 15 авг
- Опубликованы кадры последствий атаки дронов ВСУ на жилую многоэтажку в Курске
- 15 авг
- Увеличилось число пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на многоэтажку в Курске
- 15 авг
- Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ на жилую многоэтажку в Курске
82%
Нашли ошибку?