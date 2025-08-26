Жителей Петербурга предупредили о ливнях и грозах 26 августа
Жители Северной столицы еще не успели отойти от обрушившегося накануне на город града.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Штормовое предупреждение сегодня действует в Петербурге. В городе ожидают проливные дожди и грозы.
При этом еще не везде устранили последствия града, который накрыл Северную столицу накануне. Труднее всего пришлось автомобилистам. Ледяная корка на дороге в конце августа для многих стала испытанием.
Некоторые районы затопило так, что легковушки глохли посреди дороги.
Сейчас в городе действует желтый уровень погодной опасности. Согласно прогнозу, грозы могут задержаться в Петербурге до конца недели.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 26 авг
- По Тольятти пронесся мощный ураган, повалив десятки деревьев
- 26 авг
- Погода преподнесет сюрпризы: каким будет сентябрь в России
- 26 авг
- Ветер раскачивал здания: как туристы пережили сильнейший тайфун на Хайнане
- 25 авг
- Все сдувает: из-за тайфуна на Хайнане застряли 600 российских туристов
- 25 авг
- Фестиваль Burning Man в США накрыла песчаная буря
- 23 авг
- На смену холодам: теплая погода может вернуться в Москву
- 23 авг
- Лето возвращается? Синоптик назвал последствия для РФ от бушующего в США урагана
- 21 авг
- Вот и лето прошло: в Москве началась метеорологическая осень
- 21 авг
- В Москве и Подмосковье выпала четверть месячной нормы осадков
- 19 авг
- Праздник Преображения или Яблочный Спас: смысл, традиции и правила 19 августа
82%
Нашли ошибку?