Мощный ураган надвигается на Камчатку

Эфирная новость 48 0

Порывы этого штормового ветра способны вырывать с корнями деревья.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Михайлов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Разрушительный ураган надвигается на Камчатку. МЧС предупреждает о штормовом ветре. Его порывы способны вырывать с корнями деревья.

Этот же циклон уже добрался до острова Итуруп, а накануне прошел по Сахалину. Сейчас там устраняют последствия. Размыты дороги, повреждены мосты. Из берегов вышли реки.

В итоге под водой скрылся целый поселок. Людей оттуда вывозили на лодках. Многие до сих пор находятся в пунктах временного размещения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Погода
28 авг
Этому не учат в автошколе: как уберечь автомобиль от гидроудара во время ливня
27 авг
Власти Пекина эвакуировали почти 60 тысяч человек из-за сильных дождей
26 авг
Жителей Петербурга предупредили о ливнях и грозах 26 августа
26 авг
По Тольятти пронесся мощный ураган, повалив десятки деревьев
26 авг
Погода преподнесет сюрпризы: каким будет сентябрь в России
26 авг
Ветер раскачивал здания: как туристы пережили сильнейший тайфун на Хайнане
25 авг
Все сдувает: из-за тайфуна на Хайнане застряли 600 российских туристов
25 авг
Фестиваль Burning Man в США накрыла песчаная буря
23 авг
На смену холодам: теплая погода может вернуться в Москву
23 авг
Лето возвращается? Синоптик назвал последствия для РФ от бушующего в США урагана
+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.44
-0.09 93.34
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:36
Колесит по миру: француз бросил винтажный Volkswagen ради советской «Нивы»
8:18
В России начало дешеветь вторичное жилье
7:59
Кишечная палочка, ботулизм, Е-добавки: почему опасна кабачковая икра
7:53
Этому не учат в автошколе: как уберечь автомобиль от гидроудара во время ливня
7:48
Рекордный гол Овечкина стал лучшим в сезоне
7:30
Огневая мощь «Торнадо-С»! Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Сентябрь 2026 года: украинское урегулирование наложится на думскую кампанию
Галич показала фигуру спустя месяц после родов: «Можно как-то обратно в 56 кг?»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025