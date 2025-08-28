Мощный ураган надвигается на Камчатку
Порывы этого штормового ветра способны вырывать с корнями деревья.
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Михайлов; 5-tv.ru
Разрушительный ураган надвигается на Камчатку. МЧС предупреждает о штормовом ветре. Его порывы способны вырывать с корнями деревья.
Этот же циклон уже добрался до острова Итуруп, а накануне прошел по Сахалину. Сейчас там устраняют последствия. Размыты дороги, повреждены мосты. Из берегов вышли реки.
В итоге под водой скрылся целый поселок. Людей оттуда вывозили на лодках. Многие до сих пор находятся в пунктах временного размещения.
