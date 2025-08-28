В результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области эвакуировали 89 человек

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 29 0

Часть людей, включая двух детей, разместилась в сельском доме культуры.

В результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области эвакуировали 89 человек

Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

На крышу жилого дома в селе Маньково-Калитвенское Ростовской области упали обломки беспилотника ВСУ. Из-за угрозы детонации боевой части, власти эвакуировали из населенного пункта 89 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, пришлось эвакуировать жителей этого и 50 соседних частных домов — всего 89 человек, в том числе детей», — отметил чиновник.

По словам Слюсаря, часть эвакуированных жителей разместилась у родных и близких. В то же время 12 человек, в том числе два ребенка, нашли временное убежище в сельском доме культуры.

Чиновник подчеркнул, что место падения неразорвавшегося фрагмента оцеплено. Саперная группа находится в пути.

Также Слюсарь сообщил о том, что из-за падения дрона была повреждена электропроводка в одном из домов.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что крыша жилого многоквартирного дома загорелась в результате атаки беспилотников ВСУ в Ростове-на-Дону.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
27 авг
Пожар произошел на крыше многоквартирного дома после атаки беспилотников ВСУ в Ростове-на Дону
26 авг
Шесть домов повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области
24 авг
В Брянске в результате атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом
24 авг
Рядом с Курской АЭС сбили украинский беспилотник
23 авг
Двое мирных жителя ранены в результате атаки БПЛА на Белгородскую область
23 авг
Силы ПВО уничтожили девять украинских дронов над Брянской областью
23 авг
ПВО России уничтожили украинские БПЛА в трех районах Ростовской области
22 авг
За три часа силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над регионами России
21 авг
За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 49 украинских беспилотника
21 авг
На юге Воронежской области от атаки БПЛА поврежден объект энергетики
+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.44
-0.09 93.34
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
Бритни Спирс опубликовала фотографию без одежды
6:41
В результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области эвакуировали 89 человек
6:31
Российские силы зашли на окраины Красноармейска
6:24
Байкал спасают: «Росатом» проведет рекультивацию токсичных отходов БЦБК
6:23
Почетные гости: Путин и Ким Чен Ын посетят военный парад в Китае
6:20
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Сафии

Сейчас читают

Сентябрь 2026 года: украинское урегулирование наложится на думскую кампанию
Галич показала фигуру спустя месяц после родов: «Можно как-то обратно в 56 кг?»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025