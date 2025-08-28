Санду направит 700 наемников в ВСУ в случае своей победы на выборах

Эфирная новость 33 0

Вскрылись детали переписки политика.

Фото, видео: Reuters/Vladislav Culiomza; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Президент Молдавии Майя Санду может направить 700 наемников на Украину, если ее партия победит на выборах в следующем месяце. Об этом стало известно в результате утечки переписки.

По сообщению СМИ, она уже достигла соглашения с ЕС об усилении военной поддержки Киева. Как раз накануне европейские покровители режима Санду, приехали в Кишинев, чтобы продемонстрировать свою поддержку в преддверии парламентских выборов.

И сама глава Молдавии в последнее время делает все, чтобы обеспечить победу: избавляется от политических оппонентов и ограничивает возможности избирателей. Так в Приднестровье втрое сократили число участков, а в России, где проживает около полумиллиона молдован, откроют всего два пункта для голосования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
28 авг
ВС РФ нанесли удары по ряду военных объектов на Украине
26 авг
Потери ВСУ в зоне СВО составили более 1200 боевиков за сутки
26 авг
Скрыться не получится: как работают российские снайперы в зоне СВО
24 авг
ВС РФ освободили село Филия Днепропетровской области
24 авг
«Коалиция не желающих заключать мир»: лидеры стран ЕС всеми силами препятствуют мирному диалогу РФ и Украины
24 авг
Финляндия предлагает Украине опираться на свой опыт дружбы с Россией
23 авг
ВС РФ освободили населенные пункты Клебан-Бык и Среднее в ДНР
23 авг
Прямое попадание в пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
23 авг
Расчет САУ «Мста-С» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
22 авг
Путин высоко оценил программу «Спасской башни» по поддержке семей участников СВО
+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.44
-0.09 93.34
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:40
В США дайвер нашел на дне реки останки супругов и раскрыл детали их пропажи
11:28
«Обычное явление»: родственница невесты убила жениха на свадьбе в Турции
11:23
«Буду тебя помнить всегда»: в семье Киркорова случилась новая потеря
11:03
Дрейфовавший несколько дней на бочке в Охотском море Валерий Сафронов погиб
10:52
Санду направит 700 наемников в ВСУ в случае своей победы на выборах
10:36
Венгрия подает в суд на совет ЕС

Сейчас читают

«Хотим говорить на своем родном языке»: Виталий Ганчев о «Харьковской весне»
Суд Москвы признал законным продление домашнего ареста блогеру Лерчек
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025