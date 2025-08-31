Жара вернется? Москвичам рассказали о погоде 31 августа

Жителей столичного региона в воскресенье 31 августа ожидает переменная облачность, без осадков. Температура воздуха дойдет в Подмосковье до +30 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Днем в столице ожидается жаркая погода. Температура будет колебаться от +27 до +29 градусов. Но к вечеру станет заметно прохладнее — столбики термометров опустятся до +12.

В Подмосковье днем воздух прогреется от +25 до +30 градусов. Однако ночью температура понизится до +12 градусов.

Москвичей в воскресенье ожидает южный ветер, скорость которого составит 5-10 м/с. В то же время ближе к вечеру ветер станет слабее.

Атмосферное давление будет колебаться от 747 мм ртутного столба днем до 744 мм ночью.

В то же время с 29 августа по 7 сентября, как отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, температура воздуха будет превышать норму на всей территории России, кроме Чукотки.

