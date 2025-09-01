В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница

В селе Муром Шебекинского округа во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) была ранена мирная жительница. Об этом стало известно из сообщения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По словам политика, в настоящий момент женщина госпитализирована в Шебекинскую центральную районную больницу (ЦРБ). У пострадавшей диагностировали минно-взрывную травму, а также слепое осколочное ранение головы, грудной клетки и живота. Гражданка получила контузию.

Гладков отметил, что после оказания необходимой помощи жительницу региона переведут во вторую городскую больницу Белгорода.

Российские субъекты с регулярной периодичностью подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали три человека. При этом повреждения получили одна квартира и семь автомобилей.

