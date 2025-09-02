В Ростовской области эвакуировали 320 жителей из-за атаки беспилотников ВСУ

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростове и его окрестных районах. Из-за повреждения от ударов многоэтажных домов началась эвакуация 320 жителей. Их отправляют в пункты временного размещения. Об этом стало известно из сообщения врио губернатора региона Юрия Слюсаря в Telegram-канале.

Известно, что силы ПВО также предотвратили атаку дронов ВСУ в Мясниковском и Неклиновском районах.

В микрорайоне Левенцовский повреждения получили два многоэтажных дома.

«На улице Ткачева пострадали фасад и кровля 19-этажного дома, на улице Еляна — фасад и остекление квартир в 25-этажке», — отметил Слюсарь.

Трое взрослых и ребенок обратились за медицинской помощью. При этом врио губернатора отметил, что серьезного вреда здоровью никто не получил.

На западной окраине города и в хуторе Красный Крым произошло возгорание трава, однако очаг возгорания удалось локализовать еще ночью.

Ранее, писал 5-tv.ru, два человека пострадали во время атаки дрона ВСУ в Белгородской области.

