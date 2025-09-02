За ночь ПВО России сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской областью

Регионы России постоянно подвергаются атакам со стороны ВСУ.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Этой ночью дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации были перехвачены и уничтожены 13 украинских дронов в небе над Ростовской областью. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области», — говорится в посте ведомства.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе пострадали несколько жилых домов. Из многоэтажек было эвакуировано 320 человек.
Трое взрослых и ребенок обратились за медицинской помощью. Врио губернатора подчеркнул, что в результате атаки беспилотников серьезных ранений никто не получил.
Регионы России постоянно подвергаются атакам со стороны ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ночь с 31 августа на 1 сентября ПВО России перехватили и уничтожили 50 украинских дронов.
