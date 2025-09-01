За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 50 украинских дронов над территорией России

Атаке подверглись шесть регионов.
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
За минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 50 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, российские военные перехватили 16 вражеских БПЛА над акваторией Черного моря и семь — над Азовским.
Кроме этого, атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись шесть российских регионов. ПВО сбили 12 вражеских БПЛА в небе над Белгородской областью, четыре — над территорией Саратовской области, по три — над Самарской и Оренбургской областями.
Также боевики ВСУ направили три БПЛА на Республику Татарстан и два на Краснодарский край. Все цели были перехвачены и уничтожены.
Регионы России постоянно подвергаются атакам со стороны ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем.
