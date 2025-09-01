За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 50 украинских дронов над территорией России

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Атаке подверглись шесть регионов.

За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 50 украинских дронов над регионами России

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 50 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, российские военные перехватили 16 вражеских БПЛА над акваторией Черного моря и семь — над Азовским.

Кроме этого, атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись шесть российских регионов. ПВО сбили 12 вражеских БПЛА в небе над Белгородской областью, четыре — над территорией Саратовской области, по три — над Самарской и Оренбургской областями.

Также боевики ВСУ направили три БПЛА на Республику Татарстан и два на Краснодарский край. Все цели были перехвачены и уничтожены.

Регионы России постоянно подвергаются атакам со стороны ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

