Бабье лето продолжает радовать столицу: как долго продлится период потепления

Синоптик Ильин прогнозирует в Москве три волны потепления в сентябре

Погода в столице по-прежнему продолжает радовать москвичей. Метеорологи относят период теплой и сухой погоды к очередному бабьему лету. Коме того, сентябрь может принести горожанам до трех таких волн, заявил URA.RU ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

По его словам, в Москве температура воздуха поднимается до +17…+22 градусов тепла, а при прояснениях местами до +21…+23 градусов.

«Молодое бабье лето уже наблюдалось в период с 30 августа по 1 сентября. Сейчас погода установилась в Московском регионе, и ее тоже вполне можно отнести к бабьему лету», — подчеркнул синоптик.

По мнению эксперта, такая погода сохранится вплоть до десятых чисел сентября, а следующая волна тепла не исключена и в конце месяца.

«По предварительным прогнозам, в сентябре может наблюдаться до трех волн бабьего лета. Не исключено, что в третьей декаде еще наступят погожие дни с ярким солнцем и с температурой около +20 градусов», —поясняет Ильин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какая погода будет в сентябре в других городах России.

