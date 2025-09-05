Силы ПВО перехватили около десяти БПЛА в Воронежской области

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 11 0

Регионы России постоянно подвергаются атакам со стороны ВСУ.

Средства ПВО перехватили около 10 БПЛА в Воронежской области

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В небе над Бутурлиновском и Россошанском районах Воронежской области средства ПВО уничтожили около десяти беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО на территории двух районов области было обнаружено и уничтожено около десяти беспилотных летательных аппаратов», — отметил чиновник.

Гусев уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. К тому же губернатор заявил и об отсутствии каких-либо разрушений.

Ранее Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале, что вечером 4 сентября над территорией России были уничтожены четыре украинских беспилотника. Два дрона силы ПВО сбили над акваторией Черного моря и по одному в небе над Белгородской и Ростовской областями.

Регионы России постоянно подвергаются атакам со стороны ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Ростове-на-Дону трое взрослых и ребенок пострадали из-за атаки БПЛА.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
