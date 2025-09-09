Общежитие в Донецке повреждено в результате атаки ВСУ
Город подвергается ударам противника уже три дня.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Быковский; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Общежитие в Буденновском районе Донецка получило повреждения в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский.
«Мы находимся в Буденновском районе города Донецка. ВСУ нанесли удар по этому району, предварительно, с применением РСЗО (Реактивная система залпового огня. — Прим. Ред.) Himars, натовское РСЗО. Одна из ракет попала в общежитие», — отметил журналист.
Уточняется, что спасатели сейчас занимаются эвакуацией людей. Сотрудники МЧС применяют для этого лестницы, так как в результате удара на четвертом и пятом этажах обвалились лестничные пролеты.
Быковский добавил, что на данный момент информации о пострадавших не поступало.
К тому же журналист отметил, что Донецк подвергается ударам ВСУ уже три дня. Противник использует ударные беспилотники, а также крупнокалиберные РСЗО.
Российские субъекты с регулярной периодичностью подвергаются атакам со стороны ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава ДНР Денис Пушилин сообщил о последствиях предыдущего удара ВСУ по региону.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 8 сент
- Денис Пушилин сообщил о новых погибших в результате атаки боевиков ВСУ по ДНР
- 8 сент
- Дрон ВСУ влетел в девятиэтажный дом в ДНР
- 7 сент
- «Били по гражданским»: пять человек пострадали в результате атаки ВСУ по Донецку
- 7 сент
- Дрон ВСУ атаковал Донецк — есть пострадавшие
- 7 сент
- Более 30 беспилотников боевиков ВСУ сбили над регионами РФ
- 6 сент
- В ДНР после атаки украинских беспилотников повреждены три автобуса
- 6 сент
- Силы ПВО сбили 34 украинских БПЛА над регионами РФ
- 5 сент
- Силы ПВО за три часа уничтожили десять украинских БПЛА над регионами России
- 5 сент
- Силы ПВО перехватили около десяти БПЛА в Воронежской области
- 2 сент
- Над регионами РФ за три часа силы ПВО сбили 27 беспилотников ВСУ
Читайте также
57%
Нашли ошибку?