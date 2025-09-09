Общежитие в Донецке повреждено в результате атаки ВСУ

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 84 0

Город подвергается ударам противника уже три дня.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Быковский; 5-tv.ru

Атака беспилотников на регионы России

Общежитие в Буденновском районе Донецка получило повреждения в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

«Мы находимся в Буденновском районе города Донецка. ВСУ нанесли удар по этому району, предварительно, с применением РСЗО (Реактивная система залпового огня. — Прим. Ред.) Himars, натовское РСЗО. Одна из ракет попала в общежитие», — отметил журналист.

Уточняется, что спасатели сейчас занимаются эвакуацией людей. Сотрудники МЧС применяют для этого лестницы, так как в результате удара на четвертом и пятом этажах обвалились лестничные пролеты.

Быковский добавил, что на данный момент информации о пострадавших не поступало.

К тому же журналист отметил, что Донецк подвергается ударам ВСУ уже три дня. Противник использует ударные беспилотники, а также крупнокалиберные РСЗО.

Российские субъекты с регулярной периодичностью подвергаются атакам со стороны ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава ДНР Денис Пушилин сообщил о последствиях предыдущего удара ВСУ по региону.

Атака беспилотников на регионы России
