На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 884 0

Днем раньше у берегов полуострова отметили двадцать девять толчков.

Что известно о землетрясении на Камчатке

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Землетрясение на Камчатке

Восемь афтершоков магнитудой до 4,9 прошли на Камчатке за прошедшие сутки. Об этом стало известно из сообщения Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

За сутки до этого у берегов полуострова зафиксировали двадцать девять толчков магнитудой до 5,7. При этом жители Камчатки ощутили землетрясение четыре раза с интенсивностью до четырех баллов.

«За сутки произошло восемь афтершоков магнитудой от 3,7 до 4,9», — заявили в главке.

Сообщений об инструментальной интенсивности в населенных пунктах от ученых и спасателей не было.

На Камчатке ученые продолжают следить за вулканической активностью, которая, по имеющимся данным, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

«Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам», — добавили в МЧС.

Сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8 прошло на Камчатке 30 июля. С этого момента ученые начали фиксировать афтершоки — повторные подземные толчки — каждые сутки. Многие из них не ощущаются в населенных пунктах. Мощность и регулярность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как «экстремально высокую».

В крае введен режим ЧС природного характера по решению главы региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как выжить во время землетрясения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Землетрясение на Камчатке
6 сент
Путин наградил проводивших операцию во время землетрясения камчатских онкологов
23 авг
Два землетрясения магнитудой более 5,0 произошли у восточного побережья Камчатки
23 авг
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
21 авг
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Камчатке
20 авг
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3
12 авг
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3
11 авг
Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 12 километров
10 авг
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
8 авг
Город «качнуло»: землетрясение на Камчатке вызвало сдвиг Владивостока
6 авг
Тектонический сдвиг: куда «уехал» юг Камчатки?
+10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
«Влюбилась, как девчонка»: Ида Галич поделилась фото с женихом из личного архива
6:50
Куприянов день: что можно и нельзя делать 13 сентября
6:50
Французский политик назвал речь фон дер Ляйен позорной попыткой выпрашивания денег
6:40
Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с Плесецка
6:30
Подставы на дорогах: как водителей обманывают через ДТП
6:15
«Возрождение американской семьи»: вдова Чарли Кирка о его прижизненных планах

Сейчас читают

Таксист отказался везти артиста цирка без бустера из-за его маленького роста
«Радуйтесь успехам других»: Бабкина дала напутствие участникам «Интервидения»
«Прославляем наш культурный код»: рэпер ST признался, что живет в замечательное время
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео