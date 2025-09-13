На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков

Восемь афтершоков магнитудой до 4,9 прошли на Камчатке за прошедшие сутки. Об этом стало известно из сообщения Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

За сутки до этого у берегов полуострова зафиксировали двадцать девять толчков магнитудой до 5,7. При этом жители Камчатки ощутили землетрясение четыре раза с интенсивностью до четырех баллов.

«За сутки произошло восемь афтершоков магнитудой от 3,7 до 4,9», — заявили в главке.

Сообщений об инструментальной интенсивности в населенных пунктах от ученых и спасателей не было.

На Камчатке ученые продолжают следить за вулканической активностью, которая, по имеющимся данным, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

«Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам», — добавили в МЧС.

Сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8 прошло на Камчатке 30 июля. С этого момента ученые начали фиксировать афтершоки — повторные подземные толчки — каждые сутки. Многие из них не ощущаются в населенных пунктах. Мощность и регулярность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как «экстремально высокую».

В крае введен режим ЧС природного характера по решению главы региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как выжить во время землетрясения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.