На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков
Днем раньше у берегов полуострова отметили двадцать девять толчков.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Восемь афтершоков магнитудой до 4,9 прошли на Камчатке за прошедшие сутки. Об этом стало известно из сообщения Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
За сутки до этого у берегов полуострова зафиксировали двадцать девять толчков магнитудой до 5,7. При этом жители Камчатки ощутили землетрясение четыре раза с интенсивностью до четырех баллов.
«За сутки произошло восемь афтершоков магнитудой от 3,7 до 4,9», — заявили в главке.
Сообщений об инструментальной интенсивности в населенных пунктах от ученых и спасателей не было.
На Камчатке ученые продолжают следить за вулканической активностью, которая, по имеющимся данным, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
«Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам», — добавили в МЧС.
Сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8 прошло на Камчатке 30 июля. С этого момента ученые начали фиксировать афтершоки — повторные подземные толчки — каждые сутки. Многие из них не ощущаются в населенных пунктах. Мощность и регулярность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как «экстремально высокую».
В крае введен режим ЧС природного характера по решению главы региона.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как выжить во время землетрясения.
