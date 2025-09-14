Американец Глосс и русский Коковин: как судьба связала их на передовой

В Донецке увековечили память Ивана Коковина и Майкла Глосса, погибших вместе в бою.

Фото, видео: 5-tv.ru

Спецоперация

В Донецке открыли школу имени Ивана Коковина и Майкла Глосса

Русским и американцам, как оказалось, не так уж и трудно найти общий язык, когда у них общие ценности.

Пример — судьба двух бойцов Ивана Коковина из Красноярского края и Майкла Глосса из штата Виргиния, их имена увековечили в Донецке. Во время штурма Иван получил тяжелое ранение, но Майкл его не бросил и до конца боролся за жизнь боевого товарища. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев встретился с участниками тех боев.

Это первая запись американца Майкла Глосса, сделанная в России. Здесь он похож на пилигрима. А это — несколько месяцев спустя: он играет на гитаре в блиндаже российских десантников.

Короткая, но яркая жизнь: от чудаковатого странника до воина.

2024 год. Часов Яр — один из самых «крепких орешков» на донецком фронте. За город бьются лучшие части российской армии и запрещенные радикалы из «Азова»*. В это время в расположении 331-го гвардейского полка Костромских десантников появляется молодой мужчина, почти мальчишка, доброволец из Соединенных Штатов Америки.

«Не рассказывал ничего. Вообще ничего не говорил, держал в секрете. Но ему там не нравилось. Не, он толком не объяснял и не хотел рассказывать. Говорил, что там все злые и не устраивает, здесь добрее намного», — сказал гвардии младший сержант ВС РФ с позывным «Валера».

Но иностранец только на первых порах кажется чудаком. Проходит двадцать дней учебки, и он словно преображается.

200 метров огня от взрывов, взрыва и всяческих препятствий. Вот примерно такие испытания пришлось пройти Майклу Глоссу. Командиры говорят, что он оказался физически вынослив, только все время просил выдать ему вместо «АК-12» «АК-74».

«АК-74» — более старая и классическая модель автомата Калашникова, которая в Америке известна всем. Сослуживцы недоумевали, но просьбу выполнили.

«Он просил, просил. Но командир роты все-таки потом дал ему перезакрепили оружие, дали ему «АК-74», — сказал ефрейтор с позывным «Сафрон».

Ну а дальше как по накатанной. Его направляют в часть. Настал день первой боевой задачи. Тут-то и случилась трагедия из числа тех, что, к сожалению, бывают на войне.

«У меня настроение не было прям ну такое было. Он подошел, поддержал меня, все, мы с ним пообщались. Навеселе вдвоем пошли», — сказал военнослужащий ВСРФ с позывным «Докер».

Машина, на которой Майкл ехал к линии соприкосновения, подорвалась на мине. Американца вытащили наружу, оказали помощь. Но подрыв был только началом жестокого боя с применением беспилотников.

«В этот момент я увидел, что прямо над ними зависла птичка, сбросник. Я начал по ней стрелять, пытался ее сбить, но не успел. Сброс пришелся прямо посреди двух этих людей», — сказал военнослужащий ВСРФ с позывным «Котис».

Он погиб вместе с русским товарищем, так и не доехав до укрепрайона «Вавилон» на окраине города. Геройская смерть человека, который влюбился в Россию и захотел стать ее гражданином. Уже одного этого достаточно, чтобы прославиться. Но самый удивительный поворот этой истории произошел через год. Когда во всем мире узнали, кто такой этот Майкл Глосс.

В Америке эту информацию долго скрывали. Оказывается, мать Глосса — заместитель директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиана Глосс. То есть сын женщины, которая буквально всю свою жизнь посвятила борьбе с Россией, воевал за русских.

«Родителям мы уже все передали. Ну, действительно, они могут гордиться своим сыном, потому что он вырос достойным гражданином и США, и РФ», — сказал командующий ВДВ Михаил Теплинский.

На Украине его смерть вызвала бурю ликования. Известные националистические блогеры даже публиковали снимки с беспилотника, который атаковал Глосса.

Но в России поступок Майкла оценили весьма высоко. Его семье в Америку передали награду, «Орден Мужества». И там его приняли. Глосс — из поколения на Западе, которое до сих пор считается неприкаянным. Девятнадцатилетние и двадцатилетние летние молодые люди много путешествуют и не находят, чем бы заняться в мире, в котором так много несправедливости.

Майкл успел побывать на землетрясении в Турции и там разбирал завалы, строил дома для бедных в Латинской Америке. Поездка в Россию была одной из частей его большого плана по поиску себя. Кто подсказал ему идею стать десантником, до сих пор точно неизвестно. Но, кажется, он сам так решил: сначала посмотрит, как русские воюют, потом сам станет русским.

«Он хотел построить дом здесь, но не здесь, именно где-нибудь в глуши, все завести семью большую», — сказал гвардии младший сержант ВСРФ с позывным «Валера».

Родственники Майкла опубликовали в интернете некролог, в котором сообщили, что он обладал «обостренным чувством справедливости». Это сообщение потом удалили. Но было поздно, все все поняли.

И вот уже на этой неделе на Донбассе открывают школу, названную именами Майкла Глосса и Ивана Коковина. Того самого сослуживца, вместе с которым американец погиб под ударом украинского дрона.

Коковин имеет двоих детей, ушел на спецоперацию добровольцем, ничего не сказав жене. Он из Красноярского края. До СВО работал в полиции кинологом. Воспитал собаку Алсу, которая живет с его семьей. Учился в профтехучилище и по миру не колесил. Но тоже нашел себя, став одним из воинов ВДВ.

* — организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.

Спецоперация
