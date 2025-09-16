Лето задерживается: 16 сентября в Москве ожидается температура до +23 градусов

Рита Цветкова
Когда осень вступит в свои права в столичном регионе?

Какая погода будет в Москве 16 сентября 2025 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Погода

Тепло, сухо, с переменной облачностью — таким будет вторник 16 сентября в российской столице. Москвичам удастся насладиться почти летней погодой еще недолго, так что утром можно оставить пальто на вешалке. Об этом сообщается в прогнозе, опубликованном на сайте Гидрометцентра.

В этот день температура воздуха в Москве будет колебаться от +21 до +23 градусов. Ночью похолодает, и столбики термометров опустятся до +10 градусов. В Подмосковье ситуация почти аналогичная с поправкой на пару делений. Так, днем ожидается от 19 до 24 градусов выше нуля, а ночью до +7.

По данным Гидрометцентра, обдувать столицу будет нежный южный ветер — со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется в диапазоне от 749 до 752 миллиметров ртутного столба. В среду, четверг и пятницу будет уже прохладнее, температура воздуха начнет постепенно снижаться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда в Москве выпадет первый снег.

