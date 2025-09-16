Расчет «Торнадо-С» сорвал ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 32 0

Артиллерийские подразделения несут круглосуточное боевое дежурство.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчет «Торнадо-С» сорвал ротацию боевиков ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск «Запад» уничтожл бронеавтомобили и сорвал ротацию подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые яркие кадры из зоны спецоперации (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Воздушная разведка с использованием беспилотников обнаружила движение колонны противника к позициям ВСУ. Получив координаты цели, расчет «Торнадо-С» оперативно выдвинулся на место и открыл огонь, уничтожив скопление техники и личного состава. Эффективность удара была подтверждена разведгруппой с помощью дронов. После выполнения задачи расчет быстро покинул позицию, избежав возможного ответного огня.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
15 сент
Т-80БВМ уничтожил живую силу и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 сент
Ка-52М уничтожил живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 сент
Благотворительность с комиссией: как блогер Алехин строил бизнес на доверии людей
14 сент
«Молния-2» на передовой: российские беспилотники уничтожают позиции ВСУ
14 сент
Американец Глосс и русский Коковин: как судьба связала их на передовой
13 сент
Бойцы ВС РФ отрабатывают свои навыки до автоматизма. Лучшее видео из зоны СВО
12 сент
Курский атаман об Алехине: «Лжец, который за рубль и мать продаст»
12 сент
Российские военные уничтожают дроны боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11 сент
Военному блогеру Алехину может грозить до 10 лет тюрьмы
11 сент
ВС РФ освободили Сосновку в Днепропетровской области
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:34
Предполагаемого убийцу Чарли Кирка обвинят в убийстве первой степени
6:18
ЕС рассматривает полный запрет на въезд для российских туристов
6:00
Расчет «Торнадо-С» сорвал ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака
5:54
Семьи взятых в заложники в Газе израильтян вышли на протест в Иерусалиме
5:29
По примеру Вашингтона: Трамп продолжит борьбу с преступностью в Мемфисе

Сейчас читают

Школа, давай, до свидания?
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
Разработчики ChatGPT нанимают специалистов для создания похожих на людей роботов
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео