Операторы беспилотников корректировали огонь в реальном времени, обеспечив высокую точность удара.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Гаубица «Д-30» уничтожила вражеский пункт управления БПЛА
Расчет 122-мм гаубицы Д-30 мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» нанес точный удар по точке взлета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе воздушной разведки операторы БПЛА выявили тщательно замаскированную базу беспилотников противника. Полученные координаты были немедленно переданы на командный пункт артиллерии. После целеуказания расчеет гаубицы оперативно развернул орудие и нанес точный удар осколочно-фугасными снарядами.
Постоянная воздушная разведка позволила корректировать огонь в режиме реального времени и добиться максимальной точности поражения. В результате огневого налета цель была полностью уничтожена вместе с личным составом и боеприпасами врага.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
