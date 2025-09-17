FPV-дроны уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Применение беспилотников позволяет поражать цели на значительных расстояниях.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мирный; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
FPV-дроны уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ
На Ореховском направлении в Запорожской области операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» успешно поразили укрепленный блиндаж с боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Благодаря слаженной работе расчетов БПЛА, разведка оперативно выявляет позиции противника и передает координаты на пункты управления, что позволяет наносить точные огневые удары как по живой силе, так и по технике. Ежедневно операторы FPV-дронов наносят ущерб противнику, снижая его боевой потенциал и способствуя продвижению штурмовых групп.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 17 сент
- Лесные бои: российские войска громят ВСУ в Луганской Народной Республике
- 17 сент
- Ми-35М уничтожил боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 сент
- Носил снаряды в зоне СВО: ослик Жорик отправился с фронта в зоопарк Великого Устюга
- 16 сент
- Гаубица «Д-30» уничтожила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 сент
- Расчет «Торнадо-С» сорвал ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 сент
- Т-80БВМ уничтожил живую силу и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 сент
- Ка-52М уничтожил живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 сент
- Благотворительность с комиссией: как блогер Алехин строил бизнес на доверии людей
- 14 сент
- «Молния-2» на передовой: российские беспилотники уничтожают позиции ВСУ
- 14 сент
- Американец Глосс и русский Коковин: как судьба связала их на передовой
Читайте также
53%
Нашли ошибку?