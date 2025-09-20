РСЗО «Ураган» уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Анастасия Федорова
Ликвидированы средства связи и специализированное оборудование, применявшиеся для координации действий БПЛА.

Спецоперация

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожил укрепленный пункт управления беспилотными леательными аппаратами (БПЛА) Вооружнных сил Украины (ВСУ) На Южно-Донецком направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В результате высокоточного огневого поражения объект, используемый боевиками ВСУ для управления беспилотными летательными аппаратами, был полностью уничтожен.

Ликвидированы средства связи и специализированное оборудование, применявшиеся для координации действий БПЛА. Данная операция направлена на снижение потенциала диверсионно-разведывательной деятельности противника и обеспечение безопасности на линии соприкосновения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Спецоперация
