В результате ночной атаки БПЛА на Самарскую область погибли четыре человека

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 37 0

После ударов вражеских дронов в регионе сформировали оперштаб

В Самарской области есть погибшие в результате атак БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что из-за атаки БПЛА ВСУ на регион минувшей ночью погибли четыре человека, еще один получил ранения. Ранее он сообщил, что целями атаки стали объекты топливно-энергетического комплекса. Федорищев также напомнил, что в Самарской области введен запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА, а также последствий ударов.

На месте куда были нанесены удары, работала группа оперштаба, возглавляемая вице-губернатором Вячеславом Романовым. Ранее Минобороны РФ сообщало, что в Самарской области было перехвачено и уничтожено 15 БПЛА. Всего за прошедшую ночь дежурные силы ПВО сбили 149 дронов над территорией России, больше всего — над Ростовской и Саратовской областями. Кроме того, боевики ВСУ предприняли очередную атаку на Запорожскую атомную электростанцию — по объекту нанесли три удара беспилотниками, повредив учебно-тренировочный центр. Сотрудники и присутствовавшие на станции эксперты МАГАТЭ не пострадали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
17 сент
Четыре мирных жителя пострадали за сутки в Херсонской области от атаки ВСУ
9 сент
Общежитие в Донецке повреждено в результате атаки ВСУ
8 сент
Денис Пушилин сообщил о новых погибших в результате атаки боевиков ВСУ по ДНР
8 сент
Дрон ВСУ влетел в девятиэтажный дом в ДНР
7 сент
«Били по гражданским»: пять человек пострадали в результате атаки ВСУ по Донецку
7 сент
Дрон ВСУ атаковал Донецк — есть пострадавшие
7 сент
Более 30 беспилотников боевиков ВСУ сбили над регионами РФ
6 сент
В ДНР после атаки украинских беспилотников повреждены три автобуса
6 сент
Силы ПВО сбили 34 украинских БПЛА над регионами РФ
5 сент
Силы ПВО за три часа уничтожили десять украинских БПЛА над регионами России
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
Особый вклад: судья «Интервидения» из Бразилии о любви к русской культуре
15:34
В результате ночной атаки БПЛА на Самарскую область погибли четыре человека
15:22
Кадры обрушения в школе на востоке Москвы опубликовала столичная прокуратура
14:57
«Научились ценить русский контент»: Пригожин оценил тренд на национальную музыку
14:53
С экс-министра Абызова начали принудительно взыскивать почти 27 млрд рублей
14:20
«Ярослав очень приятный»: Дана Аль-Мир из Катара надеется на дуэт с SHAMAN

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025