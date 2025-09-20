В результате ночной атаки БПЛА на Самарскую область погибли четыре человека
После ударов вражеских дронов в регионе сформировали оперштаб
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что из-за атаки БПЛА ВСУ на регион минувшей ночью погибли четыре человека, еще один получил ранения. Ранее он сообщил, что целями атаки стали объекты топливно-энергетического комплекса. Федорищев также напомнил, что в Самарской области введен запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА, а также последствий ударов.
На месте куда были нанесены удары, работала группа оперштаба, возглавляемая вице-губернатором Вячеславом Романовым. Ранее Минобороны РФ сообщало, что в Самарской области было перехвачено и уничтожено 15 БПЛА. Всего за прошедшую ночь дежурные силы ПВО сбили 149 дронов над территорией России, больше всего — над Ростовской и Саратовской областями. Кроме того, боевики ВСУ предприняли очередную атаку на Запорожскую атомную электростанцию — по объекту нанесли три удара беспилотниками, повредив учебно-тренировочный центр. Сотрудники и присутствовавшие на станции эксперты МАГАТЭ не пострадали.
