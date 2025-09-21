Удар дрона ВСУ полностью разрушил актовый зал школы в Крыму

В результате атаки украинских беспилотников в школе в крымском поселке Форос полностью разрушен актовый зал, а также сильно пострадала библиотека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Он также сообщил, что охранник образовательного учреждения был ранен.

Об атаке украинских беспилотников на Крым прежде сообщил глава республики Сергей Аксенов. Повреждения получила не только школа, но и несколько объектов на территории санатория «Форос».

«К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших — около 15 человек, число погибших уточняется», — сообщил Аксенов.

Как указали в Минздраве РФ по республике, пострадавшим в результате атаки украинских беспилотников оказывается необходимая медицинская помощь.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Украинские боевики используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

