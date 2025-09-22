Штурмовая авиация ВС РФ против бронетехники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 30 0

Наши войска уверенно продвигаются вперед в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Опубликованы кадры работы штурмовиков Су-25 в зоне СВО

Штурмовики Су-25 уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Пуски ракет выполнялись парами самолетов с малых высот. Все выявленные цели были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
