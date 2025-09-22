Штурмовая авиация ВС РФ против бронетехники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Наши войска уверенно продвигаются вперед в зоне ответственности группировки войск «Восток».
Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Опубликованы кадры работы штурмовиков Су-25 в зоне СВО
Штурмовики Су-25 уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Пуски ракет выполнялись парами самолетов с малых высот. Все выявленные цели были уничтожены.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 22 сент
- Ми-28НМ настиг боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 сент
- Раскрыты детали освобождения сел Муравка и Ольговское
- 21 сент
- Артиллерия решает: ВС РФ крушат оборону ВСУ на стыке ДНР и ЛНР
- 21 сент
- Открытые провокации и тайная дипломатия: какие игры ведет ЕС против России
- 21 сент
- Цена человеческой жизни: Киев планирует воевать до последнего украинца
- 20 сент
- «Штурм-С» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 сент
- РСЗО «Ураган» уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 19 сент
- «Тюльпан» разгромил вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
- 19 сент
- «Мста-Б» уничтожили пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 18 сент
- «Он меня подвел»: Трамп сделал заявление о Путине и урегулировании СВО
Читайте также
53%
Нашли ошибку?