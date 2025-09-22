«Тушили все вместе»: директор школы в Крыму об ударе БПЛА боевиков ВСУ

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Атака киевских беспилотников нанесла серьезный ущерб школе в Крыму.

Фото, видео: Известия/Анастасия Харченко; 5-tv.ru

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Директор школы в Крыму рассказала о последствиях удара дронами ВСУ

Директор школы в Крыму Татьяна Каргапольцева 22 сентября рассказала 5-tv.ru о последствиях атаки беспилотников боевиков Вооруженных сил Украины. Во время недавней атаки ВСУ на школу в Крыму пострадали актовый зал и библиотека, сообщила директор учебного заведения.

«Как только пошли первые удары, мне сразу поступили звонки. Выяснилось, что школа горит», — рассказывает Татьяна.

В результате удара серьезно пострадали актовый зал, библиотека, а также столовая и пищеблок.

Татьяна отметила, что в момент пожара сработала система пожарной безопасности, которая помогла затушить огонь. Она вызвала службы экстренной помощи и затем сама выехала на место происшествия. Директор выразила благодарность пожарным и спасателям за их реакцию:

«Тушили все вместе. Ребята сработали оперативно».

Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о жертвах среди гражданского населения: в результате атаки на санаторий «Форос» погибли три человека, а 15 получили ранения. Кроме того, обломки сбитого дрона стали причиной возгорания сухой травы в районе Ялты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что средства ПВО ВС РФ за ночь уничтожили более ста украинских дронов.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
