«Тушили все вместе»: директор школы в Крыму об ударе БПЛА боевиков ВСУ
Атака киевских беспилотников нанесла серьезный ущерб школе в Крыму.
Фото, видео: Известия/Анастасия Харченко; 5-tv.ru
Директор школы в Крыму рассказала о последствиях удара дронами ВСУ
Директор школы в Крыму Татьяна Каргапольцева 22 сентября рассказала 5-tv.ru о последствиях атаки беспилотников боевиков Вооруженных сил Украины. Во время недавней атаки ВСУ на школу в Крыму пострадали актовый зал и библиотека, сообщила директор учебного заведения.
«Как только пошли первые удары, мне сразу поступили звонки. Выяснилось, что школа горит», — рассказывает Татьяна.
В результате удара серьезно пострадали актовый зал, библиотека, а также столовая и пищеблок.
Татьяна отметила, что в момент пожара сработала система пожарной безопасности, которая помогла затушить огонь. Она вызвала службы экстренной помощи и затем сама выехала на место происшествия. Директор выразила благодарность пожарным и спасателям за их реакцию:
«Тушили все вместе. Ребята сработали оперативно».
Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о жертвах среди гражданского населения: в результате атаки на санаторий «Форос» погибли три человека, а 15 получили ранения. Кроме того, обломки сбитого дрона стали причиной возгорания сухой травы в районе Ялты.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что средства ПВО ВС РФ за ночь уничтожили более ста украинских дронов.
