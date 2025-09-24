Первый снег откладывается: метеоролог оценил вероятность появления зимних осадков осенью

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 29 0

В ближайшее время жителей столицы ждет похолодание и кратковременные дожди.

Когда в Москве выпадет первый снег

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тема:
Погода

Метеоролог Шувалов: в Москве первый снег стоит ждать не раньше октября

В Москве появление первого снега стоит ждать не раньше, чем в октябре. Об этом рассказал aif.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По прогнозу метеоролога, первый снег в столичном регионе появится в начале или даже в середине октября. Он отметил, что в ближайшее время москвичей ждет похолодание и кратковременные дожди.

«Да, будет похолодание, будут осадки, но в виде снега они могут в ближайшее время пройти только в Кировской и Костромской области, то есть ближе к центру, на северо-востоке центральных областей России. Но в остальных районах будут, в основном, небольшие кратковременные дожди», — заявил Шувалов.

Метеоролог Шувалов подчеркнул, что вероятность выпадения снега в Москве до октября составляет меньше десяти процентов.

При этом ранее 5-tv.ru сообщал, что по прогнозу ведущего специалиста «Фобос» Евгения Тишковца, появление первого снега можно ожидать с 26 по 27 сентября. Тогда синоптики прогнозировали наступление мощного циклона «Бернвард» в столичном регионе и в Поволжье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Погода
