Первый снег откладывается: метеоролог оценил вероятность появления зимних осадков осенью
В ближайшее время жителей столицы ждет похолодание и кратковременные дожди.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Метеоролог Шувалов: в Москве первый снег стоит ждать не раньше октября
В Москве появление первого снега стоит ждать не раньше, чем в октябре. Об этом рассказал aif.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По прогнозу метеоролога, первый снег в столичном регионе появится в начале или даже в середине октября. Он отметил, что в ближайшее время москвичей ждет похолодание и кратковременные дожди.
«Да, будет похолодание, будут осадки, но в виде снега они могут в ближайшее время пройти только в Кировской и Костромской области, то есть ближе к центру, на северо-востоке центральных областей России. Но в остальных районах будут, в основном, небольшие кратковременные дожди», — заявил Шувалов.
Метеоролог Шувалов подчеркнул, что вероятность выпадения снега в Москве до октября составляет меньше десяти процентов.
При этом ранее 5-tv.ru сообщал, что по прогнозу ведущего специалиста «Фобос» Евгения Тишковца, появление первого снега можно ожидать с 26 по 27 сентября. Тогда синоптики прогнозировали наступление мощного циклона «Бернвард» в столичном регионе и в Поволжье.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 24 сент
- Собянин: Москва приступает к включению отопления
- 23 сент
- На Китай надвигается супертайфун
- 23 сент
- Облака сгущаются над Москвой: в сентябре солнечных дней уже не будет
- 22 сент
- Красная угроза: какой силы будет магнитная буря 22 сентября
- 22 сент
- Погода двух столиц: в Петербурге ожидается шторм, в Москве — июльская жара
- 22 сент
- Масштабные потопы из-за непогоды начались на юго-востоке Франции
- 20 сент
- Осень вступает в права: какая погода будет в Москве 20 сентября
- 19 сент
- Смыло асфальт: Выборг затопило после ночного ливня
- 19 сент
- Прощай, тепло: какая погода ожидает столицу 19 сентября
- 18 сент
- Пора прощаться: какая погода ждет столицу 18 сентября
Читайте также
53%
Нашли ошибку?