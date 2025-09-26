FРV-дроны ВС РФ ударили по бронемашинам западного производства. Лучшее видео из зоны СВО
Российские БПЛА «перепрошивают» и модифицируют, делая их неуязвимыми.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Опубликованы кадры работы расчетов FРV-дронов группировки войск «Запад»
Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили минометные расчеты, боевые бронемашины западного производства и пехоту ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Системы РЭБ противника не могут бороться с российскими «птичками»: расчеты «перепрошивают» свои БПЛА, а также постоянно модифицируют их для увеличения важнейших характеристик аппаратов.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 25 сент
- Су-25 накрыли «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 сент
- Минометный огонь настиг прятавшихся в подвале боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 сент
- На севере ДНР группировка «Запад» ведет зачистку поселка Кировск
- 25 сент
- Залужный: ВСУ ждет ухудшение ситуации на фронте
- 24 сент
- Российские военные завершают освобождение Кировска в ДНР
- 24 сент
- В Минобороны раскрыли детали освобождения Березового в Днепропетровской области
- 24 сент
- Расчет «Мста-С» ударил по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 сент
- Беспилотник не пройдет! Лучшее видео из зоны СВО
- 23 сент
- Зеленский после провала ВСУ в Купянске пообещал Трампу «хорошие новости» с фронта
- 23 сент
- «Ланцетом» по позициям врага. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
53%
Нашли ошибку?