За минувшую ночь силы ПВО России уничтожили 55 дронов ВСУ над регионами РФ

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 14 0

Атаке подверглись Ростовская, Брянская, Астраханская и другие области.

За минувшую ночь силы ПВО России уничтожили 55 дронов ВСУ

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дежурные средства противовоздушной обороны России за минувшую ночь ликвидировали 55 дронов украинских боевиков над территорией РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в посте ведомства.

По данным Минобороны, атаке со стороны боевиков Украины подверглись семь российских регионов. Отмечается, что 27 БПЛА были уничтожены в небе над Ростовской областью, восемь — над Брянской областью, по шесть — над Астраханской и Воронежской областями, пять — над Курской областью и один — над Белгородской областью.

Губернатор Брянской области сообщил, что в результате террористической атаки ВСУ в городе Стародуб был поврежден жилой дом. Пострадавших среди жильцов нет. Для обеспечения безопасности всех жителей многоэтажки временно эвакуировали из здания.

Ранее, писал 5-tv.ru, в результате атаки дронов ВСУ в Крыму погибли два человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

