В результате атаки дронов ВСУ в Крыму погибли два человека
Беспилотники были снабжены фугасными боезарядами.
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины на санаторий «Форос» в Крыму погибли два человека, 15 получили ранения различной степени тяжести. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство обороны РФ.
«Около 19.30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА», — отметили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что беспилотники были снабжены фугасными боезарядами.
Ранее об атаке украинских беспилотников по санаторию «Форос» в Крыму сообщил глава республики Сергей Аксенов. Кроме того, по его словам, в районе Ялты произошло возгорание сухой травы из-за падения обломков беспилотника.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате удара дронов ВСУ по крымскому поселку Форос полностью разрушен актовый зал в школе.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 21 сент
- Удар дрона ВСУ полностью разрушил актовый зал школы в Крыму
- 21 сент
- Дроны ВСУ атаковали санаторий «Форос» в Крыму, есть пострадавшие и погибшие
- 21 сент
- Российские силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА за ночь
- 20 сент
- В результате ночной атаки БПЛА на Самарскую область погибли четыре человека
- 17 сент
- Четыре мирных жителя пострадали за сутки в Херсонской области от атаки ВСУ
- 9 сент
- Общежитие в Донецке повреждено в результате атаки ВСУ
- 8 сент
- Денис Пушилин сообщил о новых погибших в результате атаки боевиков ВСУ по ДНР
- 8 сент
- Дрон ВСУ влетел в девятиэтажный дом в ДНР
- 7 сент
- «Били по гражданским»: пять человек пострадали в результате атаки ВСУ по Донецку
- 7 сент
- Дрон ВСУ атаковал Донецк — есть пострадавшие
Читайте также
53%
Нашли ошибку?