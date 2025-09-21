В результате атаки дронов ВСУ в Крыму погибли два человека

Даниил Ципелев
Беспилотники были снабжены фугасными боезарядами.

Последствия удара ВСУ по санаторию в Крыму

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины на санаторий «Форос» в Крыму погибли два человека, 15 получили ранения различной степени тяжести. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство обороны РФ.

«Около 19.30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА», — отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что беспилотники были снабжены фугасными боезарядами.

Ранее об атаке украинских беспилотников по санаторию «Форос» в Крыму сообщил глава республики Сергей Аксенов. Кроме того, по его словам, в районе Ялты произошло возгорание сухой травы из-за падения обломков беспилотника.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате удара дронов ВСУ по крымскому поселку Форос полностью разрушен актовый зал в школе.

Атака беспилотников на регионы России
