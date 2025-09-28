Переговорные позиции Украины с каждым днем становятся только хуже.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Российская экономика покрывает все потребности спецоперации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По словам Пескова, экономика страны уже давно перестроилась под нужды вооруженных сил. Россия обеспечивает фронт всем необходимым.
«Экономика абсолютно заточена на обеспечение социального характера нашего государства», — добавил пресс-секретарь президента.
Также в беседе с Павлом Зарубиным официальный представитель Кремля отметил, что переговорные позиции Украины и ее положение на полях сражений с каждым днем только ухудшаются. Тем не менее лидер киевского режима Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы убедить своих европейских кураторов в обратном.
Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Москве. Об этом сообщили в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, приглашение все еще в силе и президент РФ будет очень рад видеть своего американского коллегу в столице.
