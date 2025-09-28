Песков: экономика России обеспечивает все нужды спецоперации

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 32 0

Переговорные позиции Украины с каждым днем становятся только хуже.

Песков: экономика России обеспечивает все нужды СВО

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российская экономика покрывает все потребности спецоперации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Пескова, экономика страны уже давно перестроилась под нужды вооруженных сил. Россия обеспечивает фронт всем необходимым.

«Экономика абсолютно заточена на обеспечение социального характера нашего государства», — добавил пресс-секретарь президента.

Также в беседе с Павлом Зарубиным официальный представитель Кремля отметил, что переговорные позиции Украины и ее положение на полях сражений с каждым днем только ухудшаются. Тем не менее лидер киевского режима Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы убедить своих европейских кураторов в обратном.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Москве. Об этом сообщили в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, приглашение все еще в силе и президент РФ будет очень рад видеть своего американского коллегу в столице.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
28 сент
ВС РФ ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
28 сент
Война роботов: российские военные продвигаются на краснолиманском направлении
28 сент
Силы ПВО России уничтожили 41 беспилотник ВСУ за ночь
27 сент
Гаубица «Д-30» разнесла «опорник» ВСУ в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
27 сент
«Ночной охотник» уничтожил пункт временной дислокации подразделений БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 сент
ВС России освободили Юнаковку в Сумской области
26 сент
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 сент
FРV-дроны ВС РФ ударили по бронемашинам западного производства. Лучшее видео из зоны СВО
25 сент
Су-25 накрыли «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
25 сент
Минометный огонь настиг прятавшихся в подвале боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Прорыв у Тельцов, проблемы у Близнецов: гороскоп для всех знаков на октяб...

Последние новости

16:44
«Процесс идет пару лет»: лидер партии «Шанс» про запугивание граждан в Молдавии
16:28
Ученые зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса M6.4
16:16
В МИД Молдавии сообщили о минировании избирательных участков во время выборов
16:07
ВСУ атаковали Васильевский и Каменско-Днепровский округ в Запорожской области
15:59
«Ничего хорошего»: экс-президент Молдавии об ожиданиях от парламентских выборов
15:48
Песков: экономика России обеспечивает все нужды спецоперации

Сейчас читают

Церемония прощания с Тиграном Кеосаяном началась в Москве
«Практически заменил мне отца»: Долина раскрыла, что ее связывало с Таничем
«У нас в семье запрещено»: Лариса Долина поделилась секретом воспитания внучки
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео