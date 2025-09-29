ВС РФ под Северском нашли единственного выжившего в подразделении боевика ВСУ
Он отказался выполнять указания командования.
Фото: www.globallookpress.com/Mihir Melwani
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ обнаружили под Северском в Донецкой Народной Республике единственного оставшегося в живых боевика 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил сам мужчина, взятый в плен, в беседе с РИА Новости.
По его словам, из шести позиций, где находились группы до четырех человека, никто не выжил, кроме него.
«Позже меня нашли штурмовики и достали из укрытия, получается, спасли от смерти», — рассказал военнопленный.
Он уточнил, что отказался выполнять приказы командования и забаррикадировался в укрытии, укрепленном мешками с мелом.
Ранее бывший командир 155-й бригады ВСУ Дмитрий Рюмшин, проходящий по делу о массовом дезертирстве, заявил о глубоком недоверии украинских военных к своему руководству и, в частности, к главкому ВСУ Александру Сырскому.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Солнцепек» нанес огневое поражение ВСУ. Корректировка удара осуществлялась операторами БПЛА группировки в режиме реального времени.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 29 сент
- В МИД Венгрии призвали Украину отказаться от территорий в обмен на мир
- 29 сент
- Силы ПВО уничтожили 84 украинских БПЛА за ночь над регионами России
- 29 сент
- «Солнцепек» нанес огневое поражение ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 29 сент
- Снайперы сбили более 100 дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 28 сент
- Песков: экономика России обеспечивает все нужды спецоперации
- 28 сент
- ВС РФ ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
- 28 сент
- Война роботов: российские военные продвигаются на краснолиманском направлении
- 28 сент
- Силы ПВО России уничтожили 41 беспилотник ВСУ за ночь
- 27 сент
- Гаубица «Д-30» разнесла «опорник» ВСУ в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 сент
- «Ночной охотник» уничтожил пункт временной дислокации подразделений БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
53%
Нашли ошибку?