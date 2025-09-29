ВС РФ под Северском нашли единственного выжившего в подразделении боевика ВСУ

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Он отказался выполнять указания командования.

Дезертирство в украинской армии

Фото: www.globallookpress.com/Mihir Melwani

Спецоперация

Военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ обнаружили под Северском в Донецкой Народной Республике единственного оставшегося в живых боевика 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил сам мужчина, взятый в плен, в беседе с РИА Новости.

По его словам, из шести позиций, где находились группы до четырех человека, никто не выжил, кроме него.

«Позже меня нашли штурмовики и достали из укрытия, получается, спасли от смерти», — рассказал военнопленный.

Он уточнил, что отказался выполнять приказы командования и забаррикадировался в укрытии, укрепленном мешками с мелом.

Ранее бывший командир 155-й бригады ВСУ Дмитрий Рюмшин, проходящий по делу о массовом дезертирстве, заявил о глубоком недоверии украинских военных к своему руководству и, в частности, к главкому ВСУ Александру Сырскому.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Солнцепек» нанес огневое поражение ВСУ. Корректировка удара осуществлялась операторами БПЛА группировки в режиме реального времени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Спецоперация
Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

