В МИД Венгрии призвали Украину отказаться от территорий в обмен на мир

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Госсекретарь внешнеполитического ведомства Мадьяр отметил, что Киев сейчас оказался в той же ситуации, что и Будапешт после Первой мировой войны.

Что нужно для завершения военного конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

Тема:
Спецоперация

Украина может отказаться от пятой части своих территорий в рамках урегулирования конфликта. Такое мнение высказал госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр, его словам передает портал Telex.

«Теперь Украине придется отдать пятую часть своей территории. Я не хочу указывать Украине, что делать, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным», — заявил дипломат.

Мадьяр сравнил нынешнее положение Украины с ситуацией в Венгрии после Первой мировой войны, когда стране пришлось согласиться на тяжелые условия и сохранить лишь треть своей территории.

До этого издание The Independent со ссылкой на военного аналитика компании Black Bird Group Эмиля Кастехельми отмечало, что у Украины крайне мало шансов вернуть утраченные земли и вернуться к границам 2022 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допускал возможность территориального компромисса в будущем, но категорически отвергал признание территорий российскими, считая это предательством.

Тема:
Спецоперация
Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

