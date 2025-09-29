В Киеве закрываются рестораны из-за массового выезда за границу молодых мужчин

Сотни ресторанов в Киеве могут закрыться из-за того, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет начали массово уезжать за границу. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на представителей ресторанного бизнеса.

По данным исследования сайта по поиску работы Work.ua, каждый третий работодатель на Украине сообщил об увольнении сотрудников этой возрастной категории после снятия ограничений на выезд.

Соучредитель киевских заведений Станислав Завертайло рассказал в беседе с изданием, что только из его команды уехали уже пять человек. Он предупредил, что процесс оттока персонала только набирает обороты. По прогнозам рестораторов, из отрасли могут уйти до 30% работников младше 22 лет.

В публикации отмечается, что посещаемость ресторанов уже снизилась, а рост выручки едва покрывает инфляцию. На рынке общественного питания говорят о риске «неизбежного кризиса» уже к ноябрю.

Ранее, в конце августа, украинское правительство разрешило мужчинам от 18 до 22 лет свободно выезжать из страны. Депутат Верховной рады Александр Дубинский утверждает, что только за последний месяц Украину покинули около 40 тысяч молодых мужчин этого возраста.

