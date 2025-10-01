«Гиацинты» сметают опорники, управпункты и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

София Головизнина
Под огнем наших пушек — и польская САУ Krab.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Спецоперация

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили движущиеся цели, опорные пункты, пункты управления БПЛА, самоходную артиллерийскую установку Krab и живую силу подразделений ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов комплексов ZALA группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО днем и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировки ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.

В свою очередь, артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевых задач в круглосуточном режиме наносят удары по выявленным разведывательными подразделениями замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения, складам боеприпасов, боевой технике, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы противника.

Артиллеристы ежедневно работают в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.

Цели всегда приходят спонтанно. Военнослужащие постоянно в боевой готовности, по команде занимают места в расчетах и открывают огонь.

На кадрах расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 288-й гвардейской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» разрубают тишину, отправляя снаряды в сторону противника. Бьют только на поражение.

В этот раз расчеты 152-мм пушек «Гиацинт-Б» при выполнении огневых задач уничтожили движущиеся цели, опорные пункты, пункты управления БпЛА, самоходную артиллерийскую установку Krab и живую силу подразделений ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО.

Получив координаты целей от операторов БпЛА ZALA, артиллеристы оперативно развернули орудия и приступили к выполнению боевой задачи. Коротким, но мощным огнем из пушек, применяя осколочно-фугасные снаряды повышенной дальности, они поразили все выявленные цели в лесополосе.

После выполнения задачи боевые расчеты быстро замаскировали орудия и переместились в укрытия.

Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить противника минимальным количеством выстрелов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

