ВС РФ поразили обеспечивавший работу ВПК Украины объект транспортной инфраструктуры

Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
ВС РФ успешно нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры Украины, по которому шло снабжение для вражеского Военно-промышленного комплекса. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией, уточнило ведомство. Кроме того, средствами противовоздушной обороны были сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Минобороны РФ 27 сентября сообщило, что российская армия нанесла удар по тяговым подстанциям, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и техники в Донбасс. В результате успешно проведенной операции были уничтожены не только подстанции, но и базы для хранения БПЛА дальнего действия.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей - у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 окт
- Расстояние — не помеха для работы РСЗО «Ураган». Лучшее видео из зоны СВО
- 2 окт
- Вертолет Ми-28нм выполняет боевое задание. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 окт
- ВС РФ освободили населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области
- 1 окт
- «Гиацинты» сметают опорники, управпункты и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 окт
- Саперы «открывают» дорогу технике в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 сент
- ВС РФ освободили населенный пункт Северск Малый в ДНР
- 30 сент
- Силы ПВО уничтожили 81 украинский беспилотник за ночь над регионами России
- 30 сент
- ВСУ не спрятаться в лесу от российских Ми-28нм. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 сент
- Российские «Ураганы» сносят позиции противника. Лучшее видео из зоны СВО
- 29 сент
- ВС РФ освободили населенный пункт Кировск в Донецкой Народной Республике
Читайте также
58%
Нашли ошибку?