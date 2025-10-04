Тайга молчит: в Красноярском крае продолжаются поиски пропавшей семьи

В Красноярском крае продолжаются поиски пропавшей семьи

Спасательная операция в Красноярском крае становится все масштабнее. К поиску семьи с ребенком подключились уже более 200 человек. Волонтеры едут даже из соседних регионов. Пятый день ищут на земле и с воздуха. Но пока никаких зацепок.

При этом туристической тропе заметили двух медведей. За ходом спасательной операции в сибирской тайге следит корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Пятое утро в районе поселка Кутурчин начинается одинаково — общий сбор у палаточного лагеря, где волонтеры, спасатели, полицейские и местные жители делятся на группы и снова уходят в тайгу.

Они идут цепью, проверяя каждый овраг, каждый склон. Кричат имена и замолкают. Надежда — услышать из леса не эхо, а ответ.

Известно, что с собой в поход Усольцевы взяли собаку. Поэтому ее кличка звучит в лесу не реже, чем имена хозяев. Именно питомцы не раз спасали людей из беды, согревали ночью и вели из тайги.

С воздуха тайгу весь день патрулирует вертолет. С началом сумерек в небе его сменяют квадрокоптеры. Аппараты оборудованы тепловизорами: оператор всматривается в экран и ищет хотя бы слабый источник, который мог бы навести на след.

И пока тайга молчит. Холод крепчает. В горах уже минус, по ночам идет снег. Погодные условия приближаются к экстремальным, а туристы, как предполагается, не были готовы к длительному выживанию.

«Было очень тепло, около 30 градусов. И мы их видели в шортах. Надеемся, что вроде бы как человек подготовленный, и в шортах они, естественно, не пошли. Надеемся, что в каком-то камуфляже туда ушли», — рассказал директор базы отдыха Евгений.

Известно, что семья приехала в Кутурчин на выходные. План был простой: с экскурсией подняться на гору Буратинка. Но группа отменилась, и Усольцевы не стали отказываться от путешествия. Переночевали на местной базе отдыха, рано утром вышли на маршрут. В последний раз их видели на тропе с рюкзаками на спине. С тех пор — тишина.

«Автомобиль семьи обнаружили на краю деревни. Они взяли необходимые вещи и отправились в лес. Внутри остались только какие-то детские предметы, женская сумочка и упаковка спичек. Неизвестно, взяли ли они хотя бы один коробок с собой», — отметил корреспондент.

Родственники не понимают, что могло пойти не так. Тем более что Сергей Усольцев — опытный путешественник. Он сам учил жену ставить палатку, вязать узлы и разводить огонь. Сам маршрут безопасный, несложный, с множеством указателей.

«Они не могли далеко уйти. Ни с Ириной, ни с ребенком маленьким. Они не ходоки. Они слабые девочки, и он их жалел. Он хорошо ориентируется на местности, он не мог заблудиться. Не знаю, я думаю, что травма», — поделилась дочь пропавшего Сергея Усольцева Светлана,.

Одна из версий пропажи семьи — нападение дикого зверя. Медведи в этих краях есть, и сейчас как раз период их активной кормежки перед спячкой. Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения.

«Их никто не видел, как они уходили, и где они заходили. По сути, сейчас мы ищем иголку в стоге сена. Конечно, мы надеемся их живыми найти. Надеемся на то, что отец подготовленный и сможет. Есть лапник, там наломать и постелить, это тепло», — рассказала руководитель поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей имени О. Василишиной» Светлана Торгашина.

Однако надежды с каждым днем стремительно тают. Но были случаи, когда даже спустя неделю в подобных условиях людей находили изможденными, но живыми. Поэтому поиски продолжаются. Группировка увеличена — на помощь волонтерам прибыли добровольцы из Новосибирской, Томской и Кемеровской областей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.