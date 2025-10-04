Силы ПВО уничтожили 17 беспилотников ВСУ над субъектами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 17 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над субъектами РФ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в своем Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, в период с 13:00 до 17:00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили 17 вражеских беспилотников самолетного типа.

Уточняется, что 12 дронов были сбиты в небе над Белгородской областью, два БПЛА ликвидировано над территорией Курской области и еще по одному вражескому боеприпасу было уничтожено над Брянской, Орловской и Тульской областями.

С момента начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются атакам со стороны украинских вооруженных формирований. Противник задействует для ударов как беспилотные летательные аппараты, так и ракетное вооружение, нанося обстрелы по приграничным территориям страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские силы ПВО за три часа уничтожили 29 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

