Время загадывать желания: москвичи смогут увидеть метеорный дождь в пятницу

Этот звездопад считается самым медленным.

Поток Дракониды накрыл Землю. Пик звездопада можно было наблюдать минувшей ночью. Его назвали так в честь созвездия Дракона. И он считается самым медленным.

Скорость входа в атмосферу — всего 20 километров в секунду. Кажется, что яркие огни буквально парят в небе.

У тех, кто все проспал, есть еще возможность загадать желание. Увидеть метеорный дождь можно будет и в ночь на пятницу. Если не помешают облака.

