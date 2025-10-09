Время загадывать желания: москвичи смогут увидеть метеорный дождь в пятницу
Этот звездопад считается самым медленным.
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Трефилов; 5-tv.ru
Поток Дракониды накрыл Землю. Пик звездопада можно было наблюдать минувшей ночью. Его назвали так в честь созвездия Дракона. И он считается самым медленным.
Скорость входа в атмосферу — всего 20 километров в секунду. Кажется, что яркие огни буквально парят в небе.
У тех, кто все проспал, есть еще возможность загадать желание. Увидеть метеорный дождь можно будет и в ночь на пятницу. Если не помешают облака.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 9 окт
- Синоптик рассказала, какой зимы ждать жителям Москвы
- 8 окт
- Приамурье утопает в сугробах — введен режим повышенной готовности
- 7 окт
- Пальто или пуховик? Когда в Москве выпадет первый снег
- 6 окт
- Зима близко: из-за мощного снегопада жители Иркутска остались без света
- 6 окт
- Поднебесная во власти стихии: юг Китая накрыл разрушительный тайфун
- 6 окт
- Зима пришла: Урал и Дальний Восток засыпало снегом
- 3 окт
- Нынешняя зима будет холодной: Вильфанд рассказал о погоде в 2026 году
- 3 окт
- Пуховик откладывается? Какой будет погода в России в октябре
- 2 окт
- Холоднее предыдущей? Какой будет зима 2025-2026
- 29 сент
- Зима близко: циклон принес на Урал первые в сезоне снегопады
Читайте также
93%
Нашли ошибку?