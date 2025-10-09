Зима близко: вслед за циклоном «Барбара» в Москву придет похолодание

В ближайшие дня в столице ожидаются осадки.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В столицу придет похолодание вслед за циклоном «Барбара». Об этом 5-tv.ru рассказал эксперт прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин.
Уже завтра, 10 октября, Москву накроет циклон «Барбара», пришедший с юга. «Барбара» растеряет свою мощь, когда дойдет до центрального района страны, но вслед за ней придет новый этап похолодания.
«Через черноморское побережье Кавказа много дождя будет идти, затронет Ростовскую область и дальше будет подниматься на север, через Черноземье в центральный район», — сказал Ильин.
Эксперт отметил, что за два ближайших дня выпадет всего от семи до 15 миллиметров осадков, а дожди будут умеренными. Но вскоре после этого температура воздуха начнет стремительно понижаться. Холодный атмосферный фронт затронет Москву и область в ночь с субботы на воскресенье — температура в дневные часы опустится до +5, +10 градусов.
При этом с 14 по 16 октября жителям Москвы стоит быть готовыми к дождю с примесью мокрого снега. Осадки ожидаются, в основном, в ночные часы. Так, в это время температура воздуха будет снижаться до +1, +4 градусов.
Ранее 5-tv.ru писал, какой зимы ждать жителям Москвы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 10 окт
- Россиян предупредили об аномально холодной зиме
- 9 окт
- Зима пришла: Новосибирск накрыл мощный снежный циклон
- 9 окт
- Синоптик рассказала, какой зимы ждать жителям Москвы
- 9 окт
- Время загадывать желания: москвичи смогут увидеть метеорный дождь в пятницу
- 8 окт
- Приамурье утопает в сугробах — введен режим повышенной готовности
- 7 окт
- Пальто или пуховик? Когда в Москве выпадет первый снег
- 6 окт
- Зима близко: из-за мощного снегопада жители Иркутска остались без света
- 6 окт
- Поднебесная во власти стихии: юг Китая накрыл разрушительный тайфун
- 6 окт
- Зима пришла: Урал и Дальний Восток засыпало снегом
- 3 окт
- Нынешняя зима будет холодной: Вильфанд рассказал о погоде в 2026 году
93%
Нашли ошибку?