Зима близко: вслед за циклоном «Барбара» в Москву придет похолодание

В столицу придет похолодание вслед за циклоном «Барбара». Об этом 5-tv.ru рассказал эксперт прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин.

Уже завтра, 10 октября, Москву накроет циклон «Барбара», пришедший с юга. «Барбара» растеряет свою мощь, когда дойдет до центрального района страны, но вслед за ней придет новый этап похолодания.

«Через черноморское побережье Кавказа много дождя будет идти, затронет Ростовскую область и дальше будет подниматься на север, через Черноземье в центральный район», — сказал Ильин.

Эксперт отметил, что за два ближайших дня выпадет всего от семи до 15 миллиметров осадков, а дожди будут умеренными. Но вскоре после этого температура воздуха начнет стремительно понижаться. Холодный атмосферный фронт затронет Москву и область в ночь с субботы на воскресенье — температура в дневные часы опустится до +5, +10 градусов.

При этом с 14 по 16 октября жителям Москвы стоит быть готовыми к дождю с примесью мокрого снега. Осадки ожидаются, в основном, в ночные часы. Так, в это время температура воздуха будет снижаться до +1, +4 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал, какой зимы ждать жителям Москвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.