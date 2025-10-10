«Барбара» затопила дворы, дороги и парковки в «Сириусе»

В ближайшие выходные может выпасть до 40% месячной нормы осадков.

Погода

Мощный ливень с Балкан обрушился на черноморское побережье

Циклон «Барбара», который пришел с Балкан, проверяет на прочность жителей черноморского побережья. Мощный ливень уже обрушился на федеральную территорию «Сириус». Подтопленными оказались придомовые территории, дороги и парковки.

К этому часу воду уже откачали. Но синоптики призывают жителей быть предельно внимательными — дождь может возобновиться в любой момент. По прогнозам, в эти выходные выпадет до 40% месячной нормы осадков.

И сейчас циклон движется в сторону Москвы. Роскосмос опубликовал снимок со спутника, на котором видно прохождение «Барбары» над европейской частью России.

Ранее 5-tv.ru писал, что вслед за циклоном «Барбара» в Москву придет похолодание.

С 14 по 16 октября жителям Москвы стоит быть готовыми к дождю с примесью мокрого снега. Осадки ожидаются, в основном, в ночные часы. Так, в это время температура воздуха будет снижаться до +1 … +4 градусов.

