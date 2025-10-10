«Вопросы сложные»: Путин прокомментировал встречу с Трампом на Аляске

Переговоры лидеров РФ и США прошли 15 августа в Анкоридже.
Путин прокомментировал встречу с Трампом на Аляске
Президент России Владимир Путин прокомментировал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, штат Аляска. Своим мнением российский лидер поделился общаясь с журналистами по итогам своего визита в Таджикистан.
«Мы не открывали полностью, о чем шла речь в Анкоридже. Мы говорили о том, куда надо бы двигаться и куда стремиться чтобы прекратить этот конфликт (конфликт между Россией и Украиной — Прим.ред.) мирными средствами. Это вопросы сложные, требующие дополнительной проработки. Но мы остаемся в рамках договоренностей встречи на Аляске», — уточнил политик.
Встреча лидеров США и России состоялась 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Саммит продлился около трех часов. Он проходил в узком формате. Завершила мероприятие короткая совместная пресс-конференция.
Главный итог — восстановление диалога на высшем уровне между двумя странами после долгого перерыва.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин рассказал о возможном ответе РФ на ядерные испытания в других странах.
