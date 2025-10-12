В Макеевке из-за атаки беспилотников ВСУ загорелся торговый центр
Здание ТЦ «Сигма» практически полностью уничтожено огнем, специалисты продолжают работу на месте происшествия.
Фото, видео: 5-tv.ru
В Макеевке Донецкой Народной Республики загорелся торговый центр «Сигма» после удара беспилотников, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 11 октября сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины при администрации главы и правительства ДНР.
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар, сообщает корреспондент «Известий» Евгений Быковский. По его словам, ВСУ применили дроны для атаки гражданского объекта.
«В магазине в этот момент находились люди, к счастью, никто не пострадал», — подчеркнул военкор.
Здание ТЦ «Сигма» почти полностью уничтожено огнем, его тушением занимаются пожарные.
Ранее по Ворошиловскому району Донецка было нанесено два удара с применением дронов такого же типа, добавил корреспондент.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в результате атаки вражеского FPV-дрона на движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово Суджанского района погиб один мирный житель. Средства противовоздушной обороны (ПВО) продолжают контролировать обстановку в небе.
