«Кутить и еще раз кутить»: Прохор Шаляпин упрекнул Ольгу Бузову
Певец не понимает стремлений своей коллеги.
Прохор Шаляпин упрекнул Ольгу Бузову в трудоголизме
Певец Прохор Шаляпин упрекнул свою коллегу Ольгу Бузову в трудоголизме. Своим мнением он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере мюзикла по песням Басты «Любовь без памяти».
Шаляпин очень хорошо относится к певице, поэтому старается поддерживать ее во всем. Однако есть то, чего он никогда не поймет, а именно стремление Бузовой так много работать.
«Ну нравится ей работать — пусть работает. Просто другое дело, что я Ольге говорю: имей в виду, ты наживаешь это имущество, но кому оно останется?» — недоумевает артист.
Певец уточнил, что с уважением относится к тем, кто любит много работать, ведь это способ отвести душу. Но иногда нужно остановиться.
«Кутить, кутить и еще раз кутить, когда есть на что», — сказал Шаляпин.
Ранее 5-tv.ru писал, что Прохор Шаляпин признался в чувствах к Олесе Иванченко. По словам шоумена, между ним и телеведущей особая связь.
