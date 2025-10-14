«Кутить и еще раз кутить»: Прохор Шаляпин упрекнул Ольгу Бузову

Певец не понимает стремлений своей коллеги.

Прохор Шаляпин упрекнул Ольгу Бузову в трудоголизме

Певец Прохор Шаляпин упрекнул свою коллегу Ольгу Бузову в трудоголизме. Своим мнением он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере мюзикла по песням Басты «Любовь без памяти».

Шаляпин очень хорошо относится к певице, поэтому старается поддерживать ее во всем. Однако есть то, чего он никогда не поймет, а именно стремление Бузовой так много работать.

«Ну нравится ей работать — пусть работает. Просто другое дело, что я Ольге говорю: имей в виду, ты наживаешь это имущество, но кому оно останется?» — недоумевает артист.

Певец уточнил, что с уважением относится к тем, кто любит много работать, ведь это способ отвести душу. Но иногда нужно остановиться.

«Кутить, кутить и еще раз кутить, когда есть на что», — сказал Шаляпин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прохор Шаляпин признался в чувствах к Олесе Иванченко. По словам шоумена, между ним и телеведущей особая связь.

