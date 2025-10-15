В ноябре 2025 россияне получат пенсии и детские пособия на несколько дней раньше

В 2025 году детские и пенсионные пособия в ноябре выплатят раньше. Это связано с официальным празднованием Дня народного единства и переносом выходных дней. Так как 1 ноября будет рабочим днем, а 3 ноября — выходным, социальные выплаты придут досрочно, чтобы у россиян была возможность подготовиться к праздникам. Об этом сообщило издание «Известия».

Обычно детские пособия выплачивают до 10-го числа, а пенсии — с 3-го по 25-е число в зависимости от региона и способа получения. В этом году льготные категории граждан уже 1 ноября получат досрочное единое пособие, выплаты на первого ребенка до трех лет и пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих. В этот же день поступят выплаты на детей военнослужащих до трех лет и единые пособия беременным.

Кроме того, в ноябре пенсионеры, достигшие 80 лет, будут получать повышенные выплаты. Базовая часть пенсии с начала 2025 года составляет 8907 рублей, а после повышения увеличится до 17 815 рублей. Перерасчет будет выполнен автоматически на основе данных из Единой государственной информационной системы социального обеспечения и трудовой книжки — предоставлять дополнительные документы не нужно.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне смогут получать 50 тысяч рублей страховой пенсии, если их зарплата в течение 30 лет превышала 230 тысяч рублей в месяц.

