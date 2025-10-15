Российские силы ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Больше всего пришлось на Ростовскую область — над территорией региона поразили 17 дронов.

Еще 12 беспилотников ликвидировано над территорией Волгоградской области и 11 — над территорией Белгородской области. Над Воронежской областью уничтожено девять дронов, над Крымом — четыре, над Черным морем — три. По одному украинскому БПЛА ликвидировано над территорией Брянской, Курской и Орловской областей.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы ПВО в ночь с 13 на 14 октября перехватили и уничтожили 40 украинских дронов над регионами РФ.

С самого начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ. Украинские формирования используют для нападений не только беспилотные летательные аппараты, но и осуществляют ракетные удары по приграничным районам страны.

